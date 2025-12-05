Octavian Crețu l-a împrumutat pe șeful statului cu nu mai puțin de 300.000 de lei în campania electorală din acest an. El este cunoscut și pentru faptul că a colaborat cu DNA pentru a-l înfunda pe Adrian Năstase în dosarul Zambaccian. Jurnaliștii postului nostru nu au obținut încă un punct de vedere de Octavian Crețu.

Apă de la firma controlată de finanțatorul lui Nicușor

Oamenii din Câmpina afectați de criza apei au primit până acum bidoane de la cel mai mare îmbuteliator din țară, în portofoliul căruia se găsesc mai multe branduri. Potrivit surselor Realitatea PLUS, în spatele transportului de apă îmbuteliată se află nimeni altul decât Octavian Crețu, unul dintre cei mai importanți donatori din campania lui Nicușor Dan și președinte al companiei de apă minerală. Potrivit declarației de avere a lui Nicușor Dan, afaceristul i-a oferit un împrumut de 300.000 de lei în campania electorală.

Sursele Realitatea PLUS spun că grupul condus de Octavian Crețu ar fi primit cu dedicație contractul pentru apa îmbuteliată oferită cetățenilor afectați, ca răsplată pentru susținerea lui Nicușor Dan cu bani în campanie. Suspiciunile sunt întărite de faptul că toate bidoanele pregătite în Câmpina au eticheta aceluiași brand.

Octavian Crețu l-a denunțat pe Adrian Năstase, în megadosarul Zambaccian. În anul 2006, fostul premier l-a chemat pe Crețu la el în birou pentru a-i cere să intervină pe lângă un martor din dosar, ca să nu mai dea declarații. La întâlnire, Octavian Crețu a purtat tehnică de înregistrare de la DNA și este singura persoană care a reușit să capteze vocea lui Adrian Năstase. În urma înregistrărilor, politicianul a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare.