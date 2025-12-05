Biroul Electoral Central a publicat modelul buletinului de vot pentru alegerile locale parțiale.

Ordinea pe buletin a fost decisă de Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 42 – Municipiul București, prin tragere la sorți organizată luni, 24 noiembrie. Această procedură asigură imparțialitatea și respectarea regulilor electorale.

Ordinea candidaților pe buletinul de vot

Iată cum va arăta buletinul de vot pe care suntem chemați să punem ștampila pe 7 decembrie:

Nr. 1- Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR)

Nr. 2 - Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD)

Nr. 3 - George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

Nr. 4 - Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL)

Nr. 5 - Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS)

Nr. 6 - Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM)

Nr. 7 - Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM)

Nr. 8 - Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU)

Nr. 9 - Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR)

Nr.10 - Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA)

Nr. 11 - Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”

Nr.12 - Dan Trifu – candidat independent

Nr.13 - Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent

Nr. 14 - Gheorghe Nețoiu – candidat independent

Nr.15 - Vlad Gheorghe – candidat independent

Nr.16 - Angela Negrotă – candidat independent

Nr. 17 - Filip Titian – candidat independent.

Hotărârea Guvernului și organizarea alegerilor

Ziua de 7 decembrie a fost stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 890 din 23 octombrie 2025. Scrutinul include alegerea primarului general al Capitalei, a președintelui Consiliului Județean Buzău și a primarilor din alte 12 circumscripții electorale rămase fără titular.

Programul votării și campania electorală

Campania electorală pentru București a început oficial sâmbătă, 22 noiembrie, la ora 0:00 și se încheie sâmbătă, 6 decembrie, la ora 7:00. Votarea de duminică va avea loc între orele 7:00 și 21:00, interval în care bucureștenii își pot exprima opțiunea prin aplicarea ștampilei pe buletinul de vot.

