Criza apei din Prahova. Oamenii care au primit nămol la robinet ar putea plăti facturi ca pentru apă potabilă

Apă murdară la robinet
Situație absurdă pentru zeci de mii de oameni din Prahova: după ce au stat zile întregi fără apă, iar acum li se livrează un lichid impropriu consumului, s-ar putea trezi cu facturi ca și ar fi primit apă de bună calitate. Instituțiile implicate în circuitul distribuției își fac socoteala cine va suporta pierderile și încearcă să-și paseze responsabilitatea. 

Directorul Hidro Prahova a declarat pentru Observator Prahovean că, deși compania nu a generat criza, ea ar urma să suporte pierderile, dacă se aplică o prevedere din contract care prevedere reducerea tarifului pentru populație dacă apa nu respectă parametrii de potabilitate.

Deși acest lucru s-a întâmplat, decizia ca oamenii să plătească mai puțin, o eventuală reducere a prețului facturat trebui analizată de șefii companiei.

„Reducerea prețului la tarif pentru populație este o măsură prevăzută în contract (…) dar asta urmează să o analizăm într-o ședință de Cpoonsiliul de Administrațeoi”, a explicat directorul Hidro Prahova

Directorul companiei a dat asigurări că recuperarea cheltuielilor nu se va face de la populație:

La finalul crizei, compania va prezenta public o situație detaliată privind costurile suportate. Până atunci, oamenii rămân în incertitudine: primesc apă nepotabilă, dar așteaptă să vadă dacă facturile vor reflecta realitatea.