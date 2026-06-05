A fost reluată furnizarea gazelor în blocul din Galați lovit de drona rusească. Şase apartamente nu sunt încă realimentate

Sursă: Realitatea.Net

Prefectura Galați a anunțat vineri că alimentarea cu gaze naturale a fost reluată în cea mai mare parte a apartamentelor din blocul afectat de explozia dronei rusești. Potrivit reprezentanților instituției, în prezent, doar șase locuințe nu au fost încă reconectate la rețea.

Instituția a transmis că prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc, a menţinut permanent legătura cu reprezentanţii societăţii responsabile de evaluarea şi punerea în siguranţă a instalaţiilor de gaze naturale, pentru ca reluarea alimentării să se realizeze în condiţii de maximă siguranţă pentru locatari.

”După o perioadă dificilă, în care siguranţa locatarilor a fost prioritatea principală, mă bucur că majoritatea familiilor îşi pot relua activităţile cotidiene în condiţii normale. Reluarea furnizării gazelor naturale reprezintă un pas important în procesul de revenire la normalitate pentru familiile afectate de acest incident. Transmit mulţumiri tuturor echipelor de intervenţie, specialiştilor şi personalului tehnic care au acţionat cu profesionalism şi responsabilitate pentru verificarea instalaţiilor, identificarea eventualelor probleme şi implementarea măsurilor necesare pentru punerea în siguranţă a întregului imobil.

Efortul lor susţinut a făcut posibilă reluarea alimentării cu gaze în condiţii de maximă securitate. Vom continua să monitorizăm situaţia şi să colaborăm cu toate instituţiile implicate până la remedierea tuturor aspectelor rămase şi la soluţionarea fiecărei situaţii individuale, astfel încât toţi locatarii să beneficieze de condiţii sigure şi normale de locuire”, a declarat prefectul George Toderaşc.

Vă reamintim că în urmă cu o săptămână, o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din municipiul Galați, provocând pagube materiale însemnate și rănirea unei femei și a fiului acesteia.

Incidentul a determinat sistarea furnizării gazelor naturale şi verificarea instalaţiilor din întregul imobil.