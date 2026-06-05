Nicușor Dan a discutat cu generalul Gheorghiță Vlad. Cine îl va însoți pe președinte la Summitul NATO de la Ankara

Sursă: Realitatea.Net

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, vineri, că a avut o discuţie cu șeful Satului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiţă, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției.

"Am avut o discuţie şi o să mai am una", a spus Nicuşor Dan, într-o conferință de presă la finalul Summitului Uniunea Europeană – Balcanii de Vest.

Întrebat dacă generalul Vlad îl va însoţi la Summitul NATO de la Ankara, care va avea loc în luna iulie, liderul de la Cotroceni a răspuns: "Am avut o discuţie şi o să mai am una".

Vă reamintim că șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Secția Militară, într-un dosar ce vizează modul în care s-au desfășurat anumite proceduri de concurs în cadrul Armatei Române.

Ulterior, generalul cu patru stele a fost pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției.

Concret, Gheorghiță Vlad este acuzat că a ordonat un plan ilegal, pe care l-a executat adjunctul său, generalul Iulian Berdilă.

Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației, prin care solicita încă 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport.

Potrivit procurorilor DNA, scopul final era ca fiicele unor alți generali să ocupe aceste locuri, urmând ca mai apoi să fie încadrate pe posturi de ofițer, în Ministerul Apărării Naționale.