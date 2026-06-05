Putin spune că nu are niciun motiv să se întâlnească cu Zelenski. „Scrisoarea lui conţine remarci destul de obraznice”

Sursă: Realitatea.Net

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri că, în prezent, nu vede niciun motiv să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, după ce liderul de la Kiev a publicat o scrisoare deschisă în care propunea organizarea unor discuţii faţă în faţă pentru a conveni asupra încetării războiului.

Țarul de la Kremlin a afirmat că scrisoarea lui Zelenski este, pe alocuri, obraznică şi nu pare să fie o propunere sinceră de a purta discuţii.

"Această scrisoare conţine câteva remarci destul de obraznice. A fost o modalitate de a crea condiţiile pentru o întâlnire faţă în faţă sau o modalitate de a nu organiza o întâlnire faţă în faţă? Cred că a fost a doua variantă", a spus Vladimir Putin.

Întrebat pe scena de la forumul economic anual al Rusiei de la Sankt Petersburg dacă se va întâlni cu liderul ucrainean, Putin a răspuns: "Nu văd niciun sens în asta, deocamdată."

Cu o zi înainte, liderul de la Moscova şi-a menţinut poziţia intransigentă cu privire la război şi a afirmat că trupele sale avansează pe câmpul de luptă în fiecare zi. Dar a mai spus şi că propunerile de pace ale preşedintelui american Donald Trump ar putea pune capăt luptelor dacă Kievul ar fi dispus să facă compromisuri. Ambele părţi se acuză reciproc că refuză să facă compromisuri.

Vineri dimineaţă, naţionaliştii ruşi au respins scrisoarea lui Zelenski, considerând-o o manevră răuvoitoare de relaţii publice, menită să stârnească nemulţumiri în Rusia mai degrabă decât să pună capăt războiului.