Nicușor Dan, despre desemnarea lui Eugen Tomac în funcția de premier: ”E opţiunea cea mai bună”

Sursă: Realitatea.Net

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vorbit vineri despre formarea noului executiv şi a subliniat că prima opţiune a fost cea a unui guvern politic, numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate conturată. Șeful statului a subliniat că Eugen Tomac a fost opţiunea cea mai bună, având în vedere independenţa sa faţă de partide.

”Prima opţiune a fost a unui guvern politic, numai că niciunul dintre partide nu a venit cu o majoritate la consultări, nu a venit cu o majoritate conturată. Am înţeles şi contradicţiile între ceea ce doreşte fiecare partide şi atunci singura soluţie logică a fost a unui premier care să fie independent de partidele”, a declarat Nicușor Dan, după Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că având în vedere independenţa lui Eugen Tomac faţă de partidele parlamentare, ”e opţiunea cea mai bună”

Cât despre consilierii prezidențiali care ar urma să facă parte din Guvernul Tomac, Nicușor Dan a menționat că ”e o discuție din care eu m-am extras… E strict între Tomac și persoanele pe care și le dorește. Sunt persoane interesate între consilierii mei, o să vedem”.

”În alegerea făcută nu a fost vreun orgoliu, ci să răspund la o necesitate pentru că realmente nu există o soluție pro-occidentală. În momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități”, a mai spus șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a admis faptul că au fost mai multe rânduri de consultări informale, de tipul cine să fie, ce tip de prim-ministru, guvern tehnocrat sau guvern de politicieni, dacă-i tehnocrat, cum să fie secretarii de stat politici sau tehnocrati de asemenea.

”Toate discuţiile astea au luat timp (..) Nu mai spun de o anumită indecizie a partidelor pe opţiunile pe care noi le formulam. A luat puţin timp. Din partea mea, cred că a fost fair faţă de partidele politice, adică, la fiecare pas pe care îl făceam, îi informam, îi întrebam şi cred că este, în momentul acesta, cunoscând opinia partidelor pe subiectul guvernării viitoare, eu cred că este singura soluţie, şi tocmai de aia aştept responsabilitate”, a explicat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă se bazează pe o majoritate solidă, prin această nominalizare a lui Eugen Tomac, preşedintele a arătat că ”în discuţiile pe care le-a avut cu partidele, s-au finalizat de principiu cu ”dar să vedem componenţa”.

”Deci, să vedem componenţa şi programul, asta urmează să fie o discuţie care a şi început între premierul desemnat şi partide”, transmis președintele.