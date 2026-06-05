Sancțiuni pentru sugrumarea rețelelor de contrabandă energetică și financiare ale Iranului

Sursă: Realitatea PLUS

Departamentul de Stat al SUA, 5 iunie 2026- Statele Unite au anunțat astăzi un nou pachet de sancțiuni vizând eforturile Iranului de a eluda restricțiile americane și de a finanța activitățile sale destabilizatoare la nivel regional.

Washington-ul țintește o rețea sofisticată care a contrabandizat gaz petrolier lichefiat de origine iraniană în valoare de sute de milioane de dolari către piețele din Asia de Sud și de Est. Rețeaua a utilizat companii-fantomă din Emiratele Arabe Unite și China, precum și flota-fantomă de nave a Iranului, pentru a masca originea combustibilului iranian și a ocoli sancțiunile americane.

Totodată, SUA sancționează o casă de schimb valutar iraniană și operatorii acesteia, care facilitează tranzacții financiare ilicite de miliarde de dolari — permițând regimului de la Teheran să mute fonduri provenite din vânzările de petrol, eludând sistemul financiar internațional.

Aceste măsuri fac parte din campania „Economic Fury” a Administrației Trump, care menține presiunea maximă asupra regimului iranian și îi blochează capacitatea de a genera venituri pentru dezvoltarea armamentului, sprijinirea grupărilor teroriste proxy și agresiunea regională.

Statele Unite vor continua să tragă la răspundere orice entitate care facilitează evaziunea sancțiunilor impuse Iranului — inclusiv companii străine și instituții financiare internaționale — și cheamă comunitatea internațională să se alăture acestor eforturi, pentru a împiedica Teheranul să acceseze resursele care alimentează terorismul, proliferarea armelor și instabilitatea regională.

Acțiunea de astăzi se înscrie în seria de măsuri OFAC care vizează rețelele iraniene de banking în umbră și de vânzări de produse petroliere.