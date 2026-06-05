Cum a ajuns SRI să atribuie contractul de 196.000.000 euro grupului DIGI. Instituția vine cu noi precizări

Sursă: Comunicat SRI

În contextul dezbaterilor apărute în spațiul public referitoare la atribuirea unui contract în valoare de 196.000.000 euro, finanțat prin Instrumentul european „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) și având ca obiect dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM destinată securității cibernetice, Serviciul Român de Informații a transmis o serie de precizări suplimentare.

Contractul vizează dezvoltarea unei platforme integrate de tip LLM pentru securitate cibernetică și a fost atribuit în cadrul mecanismelor prevăzute de programul european.

Cadrul instituțional al programului SAFE

Potrivit informațiilor transmise, programul SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim-Ministrului, conform OUG nr. 62/2025.

Serviciul Român de Informații precizează într-un comunicat că, în baza aceluiași act normativ, instituția este una dintre autoritățile implicate în realizarea achizițiilor publice aferente proiectelor incluse în Planul de investiții în industria de apărare a României.

Etapele derulate de SRI în procedura de achiziție

În exercitarea atribuțiilor legale, instituția susține că a parcurs toate etapele aferente atribuirii acordului-cadru încheiat cu Digi România.

SRI precizează că, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în materia achizițiilor publice, precum și cu reglementările specifice programului SAFE:

a identificat necesitățile și obiectivele achiziției, raportat la atribuțiile instituției și la obiectivele programului SAFE;

a realizat consultarea pieței, în vederea identificării soluțiilor tehnice și financiare;

a elaborat documentația de atribuire.

Avizarea documentelor în structurile interinstituționale

După parcurgerea acestor etape, documentul de analiză a solicitării de informații, întocmit de SRI conform procedurilor legale, a fost transmis spre analiză și aprobare către Grupul de lucru interinstituțional, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și Parlament, prin comisiile reunite de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Procedura de atribuire fără anunț public

SRI mai precizează că, în aplicarea prevederilor art. 19 din Instrumentul SAFE și a art. 4 alin. (2) din OUG nr. 62/2025, instituția a derulat procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

În urma acestei proceduri, acordul-cadru a fost atribuit operatorului economic Digi România.