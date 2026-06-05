Medvedev, atac furibund la Ursula Von der Leyen după explozia de la Constanța: „Așteptăm ca nebuna termonucleară să numească viitoarea explozie a sediului UE din Bruxelles”
Dmirtri Medvedev. Foto: Profimedia
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a lansat un atac extrem de dur la adresa șefei Comisiei Europene, după incidentul în care o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța.
Declarațiile acestuia au vizat direct reacția oficială transmisă de Bruxelles, în contextul în care incidentul din România a fost pus în legătură cu războiul din Ucraina.
Reacția lui Medvedev după explozia din Constanța
În mesajul său, Dmitri Medvedev a folosit un limbaj dur la adresa președintei Comisiei Europene și a comentat poziția acesteia privind incidentul din România.
„Șarlatana jegoasă Ursula spune că explozia dronei navale din Constanța este 'o consecință directă a războiului Rusiei'. Așteptăm ca nebuna termonucleară să numească viitoarea explozie a sediului UE din Bruxelles provocată de ucronaziști drept 'agresiune a Kremlinului'. P.S.: Asta nu e o aluzie!”, a spus Medvedev, fost președinte al Rusiei.
Poziția Comisiei Europene
În urma incidentului din Portul Constanța, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de solidaritate cu România și a făcut referire la contextul războiului din Ucraina.
Aceasta a subliniat că evenimentele de acest tip sunt legate direct de conflictul aflat în desfășurare și pot reprezenta un risc crescut pentru statele aflate la granița estică a Uniunii Europene.
„Solidaritate cu România! La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița noastră estică”, a transmis Ursula von der Leyen pe platforma X.
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