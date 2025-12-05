"Dacă în mod obișnuit, maximele ar trebui să fie cuprinse între 0 și 7 grade, în zona țării noastre, în această perioadă din an, temperaturile estimate pentru astăzi, și chiar dacă vremea se mai răcește în zilele următoare. Chiar și în zilele următoare vor rămâne peste norme valorile, atât cele diurne, cât și cele pe parcurs din cursul nopților. Maximele estimate sunt 8 până la 16 grade astăzi, iar în zilele următoare vor mai fi încă temperaturi de 12-13 grade", a declarat Oana Păduraru, meteorologul de serviciu ANM.