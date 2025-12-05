Meteorologii anunță schimbări majore ale vremii: temperaturile scad și revine ninsoarea

Meteorologii anunță schimbări majore ale vremii: temperaturile scad și revine ninsoarea
Meteorologii anunță schimbări majore ale vremii: temperaturile scad și revine ninsoarea

Meteorologii au actualizat noua prognoză pentru următoarele zile. Vremea se va schimba, temperaturile scad iar în mai multe zone va ninge. Prognoza arată un total de 11 zile consecutive cu ninsoare la munte. 

"Dacă în mod obișnuit, maximele ar trebui să fie cuprinse între 0 și 7 grade, în zona țării noastre, în această perioadă din an, temperaturile estimate pentru astăzi, și chiar dacă vremea se mai răcește în zilele următoare. Chiar și în zilele următoare vor rămâne peste norme valorile, atât cele diurne, cât și cele pe parcurs din cursul nopților. Maximele estimate sunt 8 până la 16 grade astăzi, iar în zilele următoare vor mai fi încă temperaturi de 12-13 grade", a declarat Oana Păduraru, meteorologul de serviciu ANM.