Sunt vizate județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna, unde vremea se va schimba brusc.

Ploi torențiale și vijelii în România

Meteorologii anunță perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, care se vor manifesta prin ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele pot ajunge la 50–55 km/h, iar izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. În intervale scurte, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă pot ajunge la 20–25 l/mp, iar pe alocuri chiar peste 35 l/mp. Potrivit ANM, instabilitatea atmosferică va continua și în perioada 17 aprilie, ora 10:00 - 18 aprilie, ora 20:00, în centrul, sudul și estul țării.

Vor fi averse, pe alocuri torențiale, însoțite izolat de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 15–20 l/mp, dar pot depăși 25 l/mp în anumite zone. În regiunile sudice există și riscul de grindină.

Pe parcursul zilei de vineri, vântul va avea intensificări în vestul țării, dar și în alte regiuni, mai ales în timpul ploilor. Sâmbătă, rafalele se vor simți mai ales în est, sud-est, la munte și local în restul țării. Viteza vântului va fi, în general, de 45–55 km/h, iar la altitudini mari poate ajunge la 60–80 km/h.

Cod galben de vânt în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei

Meteorologii au emis și o atenționare Cod galben de vânt, valabilă pe 18 aprilie, între orele 09:00 și 20:00. Sunt vizate cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, estul Munteniei și zona Carpaților de Curbură.