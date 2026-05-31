Cod galben de inundații pe râuri din 17 județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor și creșterilor de nivel

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare Cod galben de inundații valabilă de luni, de la ora 12:00, până marți la aceeași oră. Hidrologii avertizează că, din cauza precipitațiilor prognozate și a propagării apei, pe râuri din 17 județe se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

âAtenționarea vizează râuri din bazinele hidrografice Someș, Crasna, Barcău, Mureș, Argeș, Ialomița și Buzău. Potrivit hidrologilor, sunt vizate râuri din județele Bihor, Cluj, Sălaj, Maramureș, Satu Mare, Harghita, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița, Covasna și Buzău. Viituri și inundații locale posibile Specialiștii avertizează că pe unele râuri pot apărea viituri rapide și inundații locale, în special pe cursurile mici de apă. Printre zonele aflate sub atenționare se numără bazinele Someșului Mic, Crasna, Barcău, Târnava Mică, Târnava Mare, Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Buzău. Hidrologii recomandă populației din zonele vizate să urmărească evoluția avertizărilor și să fie atentă la eventualele creșteri rapide ale nivelului apelor.