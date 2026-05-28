Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din România. Rafale de până la 90 km/h în aceste zone din țară - HARTA

Vremea rămâne instabilă în următoarele două zile, iar meteorologii anunță intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, ploi torențiale și episoade de furtună în mai multe regiuni. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă până joi seara, dar și două atenționări cod galben pentru zone întinse din țară.

Potrivit meteorologilor, joi va fi o zi cu vânt puternic în multe regiuni, unde rafalele vor ajunge în general la 45-55 km/h. În sudul țării, pe arii restrânse, sunt așteptate și perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 10-20 de litri pe metrul pătrat.

Cod galben de vânt în mai multe regiuni ale țării

Prima avertizare cod galben este valabilă joi, între orele 10:00 și 21:00. Sunt vizate Moldova, Maramureșul, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și jumătatea de vest a Olteniei. În aceste zone, vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 50-70 km/h. La munte, în Carpații Meridionali și Occidentali, rafalele pot ajunge local chiar și la 70-90 km/h, ceea ce poate crea probleme în zonele înalte și pe drumurile montane.

Meteorologii avertizează că vremea agitată nu se oprește joi. O nouă atenționare cod galben intră în vigoare vineri, între orele 10:00 și 21:00, pentru Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, dar și pentru nordul Dobrogei. Și în aceste regiuni sunt așteptate rafale de 50-70 km/h, în timp ce în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali vântul va sufla și mai puternic, cu viteze de până la 90 km/h.

Temperaturile scad, iar instabilitatea se extinde

După zilele foarte calde din începutul săptămânii, vremea intră într-un proces de răcire în multe zone din țară. Temperaturile vor deveni mai apropiate de normalul perioadei, însă atmosfera va rămâne instabilă, cu episoade de ploi și vijelii locale. Meteorologii spun că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor din următoarele ore.