ANM anunță o lună iunie mai caldă decât normalul. Unde lovește primul val de căldură

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri estimările pentru perioada 1-29 iunie, iar datele arată că ne așteaptă o lună mai caldă decât în mod normal. În cea mai mare parte a țării, valorile din termometre se vor situa ușor peste mediile specifice acestei perioade din an.

În prima săptămână din iunie, aerul cald se va simți în toată țara, dar cel mai cald va fi în regiunile din sud-vest. Această tendință se va menține și în a doua săptămână a lunii, când temperaturile ridicate vor continua să afecteze majoritatea zonelor, în special tot partea de sud-vest a țării.

Unde va ploua mai mult și unde va fi secetă

În privința ploilor, prima parte a lunii aduce fenomene diferite de la o regiune la alta. Între 1 și 8 iunie, meteorologii anunță ploi mai multe decât de obicei în nord-vest, local în centru, sud-est și în zonele de munte, în timp ce sud-vestul țării se va confrunta cu o lipsă de precipitații. Ulterior, în a doua săptămână, ploile vor deveni în general normale pentru această perioadă, fiind posibile ușoare creșteri în est și sud-est, dar și un deficit în vest și nord-vest.

Vreme caldă și spre sfârșitul lunii

În a doua jumătate a lunii iunie, căldura se va muta treptat spre alte regiuni. Între 15 și 22 iunie, temperaturile vor rămâne ridicate, dar de această dată mai ales în zonele vestice, unde și ploile vor fi mai puține. În restul țării, cantitățile de apă vor fi cele normale. În ultima săptămână a intervalului, între 22 și 29 iunie, mediile de temperatură vor continua să fie ușor mai mari decât cele specifice perioadei, în special în jumătatea de vest a României, în timp ce în restul teritoriului valorile vor fi apropiate de normal. Ploile din această ultimă perioadă vor fi în limitele obișnuite pentru finalul lunii iunie în toate regiunile țării.