Criza financiară care amenință în prezent activitatea Spitalului Clinic de Urgență Floreasca nu este rezultatul unei gestionări defectuoase, ci al unei presiuni constante exercitate de numărul mare de cazuri complexe. În primele trei luni ale acestui an, unitatea medicală a înregistrat un flux de pacienți care a depășit cu mult previziunile stabilite în contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate. Din punct de vedere financiar, acest excedent de activitate s-a tradus printr-o depășire bugetară de peste 10 milioane de lei, sumă pe care spitalul a cheltuit-o deja pentru tratarea pacienților care au depășit pragul contractual.

Fluxul de pacienți și blocajul birocratic al decontărilor

Statistica spitalului arată o realitate tensionată: deși unitatea este pregătită să gestioneze în medie 2.500 de pacienți lunar, în primul trimestru al anului s-a înregistrat o medie suplimentară de 500 de persoane în fiecare lună. Fiind un spital de ultim rang, specializat în tratarea politraumelor, Floreasca primește cazuri grave din întreaga țară, pe care nu le poate refuza. În anii precedenți, acest tip de depășire a volumului de muncă era reglat prin acte adiționale la contract, prin care Casa Națională de Sănătate aloca fonduri suplimentare. Totuși, în 2026, acest mecanism de finanțare a fost blocat, lăsând spitalul să acopere costurile tratamentelor din resurse care încep să se epuizeze.

Măsuri de austeritate pentru evitarea colapsului

În fața riscului iminent de a rămâne fără stocuri de medicamente și materiale sanitare esențiale, conducerea spitalului a fost nevoită să impună măsuri drastice șefilor de secție. Managerul a solicitat o restructurare a modului de internare, punând un accent absolut pe urgențele majore. Astfel, pacienții cronici, a căror stare permite amânarea intervențiilor fără a le pune viața în pericol, sunt reprogramați pentru lunile următoare. În paralel, se încearcă o migrare a serviciilor medicale către spitalizarea de zi, o metodă de optimizare a costurilor care ar putea prelungi durata de viață a bugetului actual.

Reacția Casei Naționale de Sănătate

Situația critică de la Floreasca nu a trecut neobservată de autoritățile sanitare centrale. Reprezentanții Casei Naționale de Sănătate au confirmat că sunt la curent cu deficitul bugetar raportat și au dat asigurări că se caută soluții legale și financiare pentru a direcționa fondurile necesare către spital. Până la deblocarea efectivă a banilor, unitatea rămâne însă într-un regim de funcționare limitat, în care prioritizarea medicală este singura barieră în fața unui blocaj total al aprovizionării cu materiale sanitare.