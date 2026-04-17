În acest context, senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că actul premierului a fost unul de trădare națională și că acesta nu mai slujește interesele României.

Ilie Bolojan, pus la zid de social-democrați

„Domnul Bolojan nu mai slujește interesele României și nu mă feresc de termeni. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, până la urmă, această decizie care e luată iarăși fără consultarea coaliției, fără miniștrii PSD, care s-au opus acestui demers, da, este un act de trădare națională.

Ce s-a întâmplat după ce domnul Bolojan a anunțat întreaga planetă că România e pe marginea prăpastiei? Exact ceea ce și-a dorit. Și anume: în România, consumul a scăzut, investitorii au fost, evident, speriați când aud în gura primului-ministru că România e pe marginea prăpastiei.

Când primul-ministru anunță că tu ești pe marginea prăpastiei, oamenii își chivernisesc mai bine banii, de-așa s-a și redus consumul, companiile nu mai investesc și așa mai departe. Ori, ăla a fost un act deliberat. Din asta îmi arată mie, ceea ce îmi confirmă astăzi, ceea ce îmi confirmă planul lui Ilie Bolojan”, a declarat Daniel Zamfir.