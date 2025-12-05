Localitățile aflate sub incidența Codului Roșu

Avertizarea vizează următoarele zone:

Oravița, Anina, Răcășdia, Grădinari, Dognecea, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani, Ciuchici, Ciudanovița și Goruia.

Autoritățile atrag atenția asupra riscului ridicat de doborâre a copacilor, avarierea acoperișurilor, întreruperi de energie electrică și pericole pentru circulația rutieră. Populația este sfătuită să evite deplasările în aer liber pe durata fenomenelor extreme și să își asigure bunurile care pot fi luate de vânt.

Vremea în țară: temperaturi peste normal și vânt intens în sud și vest

Pentru intervalul 05.12.2025, ora 08:00 – 06.12.2025, ora 08:00, ANM anunță că valorile termice se vor menține peste mediile climatologice ale perioadei.

În regiunile extracarpatice, vremea va fi predominant închisă, cu nebulozitate persistentă și apariția ploii slabe sau a burniței, mai ales în a doua parte a intervalului.

În Banat, vor fi ploi trecătoare, iar în sudul Crișanei, precipitațiile vor fi izolate.

La altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali, se vor semnala precipitații mixte.

Izolat, în masivele din sud-vestul țării, cantitățile de apă pot ajunge la 10–20 l/mp.

Vântul va avea intensificări semnificative:

În Oltenia, Muntenia și Dobrogea: 40–55 km/h;

În sudul Banatului: rafale de 60–70 km/h;

În zonele montane, în special în Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali: peste 80–90 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 15°C, iar minimele între -2°C în depresiunile din estul Transilvaniei și 10°C pe litoral. Local, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

Prognoza pentru București

În Capitală, vremea va fi predominant închisă, cu valori termice peste normalul perioadei. Trecător, se vor semnala burniță sau ploi slabe, iar vântul va prezenta intensificări temporare de 40–50 km/h.

Temperatura maximă va atinge 10–11°C, iar minima se va situa între 5–6°C.