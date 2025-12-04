Situația meteo în țară

În regiunile extracarpatice, cerul va fi mai mult noros pe parcursul zilei, iar local se vor semnala ploi slabe sau burniță. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar pe timpul nopții sunt posibile ploi slabe local în Banat și izolat în Crișana. La altitudini mari în Carpații Meridionali vor apărea precipitații slabe mixte.

Vântul va avea intensificări semnificative în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge viteze de 60–80 km/h. În Munții Banatului și în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali, vântul va sufla puternic, cu rafale ce pot depăși temporar 90 km/h. În restul țării, vântul va fi slab și moderat, cu ușoare intensificări izolate în sud, centru și nord-est.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 7 și 15 grade Celsius, iar minimele nocturne vor varia între 0 și 12 grade, cele mai ridicate valori urmând să se înregistreze pe litoral. Ceața va fi prezentă local în prima parte a zilei și izolat pe timpul nopții.

Vremea în București

În Capitală, valorile termice se vor menține peste normalul climatologic. Cerul va fi mai mult noros, însă probabilitatea de apariție a ploilor rămâne redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va atinge 10–12 grade Celsius, iar cea minimă se va situa între 5 și 7 grade. Dimineața, bucureștenii se vor confrunta cu fenomenul de ceață, care poate reduce vizibilitatea.

Avertizări nowcasting – Ceață densă

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări nowcasting de cod galben de ceață pentru dimineața zilei de 4 decembrie. Fenomenul va determina vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, în următoarele zone: