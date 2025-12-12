În perioada 15-22 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât mediile specifice pe întreg teritoriul, cu abateri pozitive accentuate în zonele montane, iar precipitațiile vor fi deficitare la nivel național.

Ulterior, în săptămâna 22-29 decembrie, temperaturile rămân ușor peste normal, cu ploi reduse în vest și nord-vest.​

Perioada 29 decembrie - 5 ianuarie aduce temperaturi apropiate de normal, cu regim pluviometric similar în majoritatea regiunilor, ceea ce sugerează condiții blânde de Revelion.

ANM precizează că ninsorile ar putea apărea în zone montane sau nordice spre Anul Nou, dar fără detalii precise în prezent.

În săptămâna 5-12 ianuarie, vremea se stabilizează la valori termice normale, cu precipitații ușor excedentare în sud.