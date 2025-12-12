Școala 149 a fost inclusă într-un program de reabilitare finanțat prin Banca Europeană de Investiții și derulat de Primăria Generală. Doar că programul s-a blocat, iar școala a rămas abandonată mai bine de 10 ani.

Recent, Primăria Sectorului 3 a reușit să o preia în administrare și s-a mobilizat pentru a o reabilita, moderniza, dar și extinde.



În prima etapă, au fost consolidate și modernizate lateralele clădirii existente, după care s-a construit și un corp nou. În prezent, mai sunt lucrări în partea principală a clădirii vechi, iar activitatea se desfășoară în zonele modernizate și în corpul nou construit.

Acesta asigură la etaj și o sală de sport generoasă, un mare câștig pentru unitatea de învățământ care nu beneficia de o astfel de facilitate.



Reprezentanții Primăriei Sectorului 3 anunță că la finalul lucrărilor, școala va avea 50 de săli de clasă și laboratoare, față de 30 câte au fost până acum, iar elevii vor putea învăța pe un singur schimb.