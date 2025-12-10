"Ca urmare a informațiilor eronate vehiculate recurent în spațiul public privind o eventuală creștere a normei didactice, Ministerul Educației și Cercetării precizează faptul că nu există discuții în această privință și nici în legătură cu alte măsuri fiscal-bugetare în învățământul preuniversitar. Așa cum ministrul Daniel David a declarat în repetate rânduri, măsurile fiscal-bugetare cu impact în educație au fost luate, din acest moment sistemul având nevoie de stabilitate și dezvoltare", a transmis MEC.

Instituția aflată sub conducerea lui Daniel David îndeamnă la urmărirea informațiilor oficiale pe care le comunică și să nu reacționeze la 'dezinformări' care pot afecta buna funcționare a sistemului de învățământ.