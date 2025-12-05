Documentul introduce reguli mai stricte pentru volumul de lucru al elevilor, delimitează temele obligatorii de cele suplimentare și impune limitări ferme privind timpul necesar pentru realizarea lor.

Teme obligatorii și suplimentare: ce se schimbă?

Conform ordinului, temele pentru acasă sunt împărțite în două categorii:

Tema obligatorie, adresată tuturor elevilor, cu un nivel mediu de dificultate.

Tema suplimentară, opțională, destinată atât recuperării pentru elevii cu dificultăți, cât și pregătirii pentru performanță.

Pentru copiii din educația timpurie și clasa pregătitoare, nu vor fi stabilite teme pentru acasă, menținându-se astfel principiul conform căruia învățarea la această vârstă se bazează exclusiv pe activități din clasă.

Limită clară de timp pentru realizarea temelor

Ordinul reglementează strict durata pe care elevii ar trebui să o aloce temelor obligatorii:

maximum o oră pe zi la ciclul primar

cel mult două ore la gimnaziu și liceu

Directorul școlii și diriginții sunt obligați să monitorizeze respectarea acestor limite, pe baza feedbackului primit de la elevi și părinți. Dacă se constată depășiri, conducerea școlii trebuie să ia măsuri pentru corectarea situației.

De asemenea, o disciplină poate include cel mult o temă amplă pe modul de învățare, pentru a evita supraîncărcarea elevilor.

Fără teme obligatorii în vacanță pentru elevii din primar și gimnaziu

Ministerul precizează clar că, în perioada vacanțelor, elevii din ciclul primar și gimnazial nu vor avea teme obligatorii. Singurele activități permise sunt cele de tip suplimentar, pe bază de opțiune, fără caracter impus.

Focus pe bunăstarea elevilor și prevenirea suprasolicitării

Ordinul subliniază că stabilirea temelor trebuie să evite apariția unor efecte negative, precum:

suprasolicitarea fizică sau emoțională

pierderea interesului pentru învățare

reducerea timpului liber dedicat sportului, lecturii sau activităților recreative

accentuarea diferențelor dintre elevii cu ritmuri diferite de învățare

În plus, se interzice folosirea temelor ca mijloc de pedeapsă sau cerința de a parcurge acasă conținuturi care necesită predare asistată în clasă.

Evaluarea anuală a eficienței temelor

Școlile vor colecta în fiecare an feedback de la elevi și părinți privind volumul și utilitatea temelor. Rezultatele vor fi analizate în consiliile de administrație, care vor decide eventuale ajustări pentru a îmbunătăți procesul educațional.

Ministrul Educației: „Ne dorim o școală mai eficientă și mai prietenoasă”

Daniel David a explicat că noul ordin actualizează și întărește regulile existente din 2016, introducând un mecanism clar de control. Ministrul consideră că măsura va reduce presiunea asupra elevilor și va sprijini profesorii în adaptarea sarcinilor de lucru la nevoile reale ale copiilor.

„Reglementarea permite flexibilizarea temelor, atât obligatorii, cât și suplimentare, astfel încât acestea să fie relevante pentru dezvoltarea competențelor. Cred că noile prevederi vor face școala mai atractivă, mai eficientă și vor consolida relația dintre elevi, profesori și părinți”, a declarat ministrul.

Ordinul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.