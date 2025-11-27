"În esență, integrarea Educației și a Cercetării (Științei) este fundamentală, pentru a ne dezvolta ca o societate bazată pe cunoaștere: fără cercetare devenim o colonie științifică/tehnologică, iar fără educație devenim o civilizație eșuată sub obscurantism. În consecință, nu este un secret că am considerat analfabetismul funcțional un risc de securitate națională, focalizându-mi o mare parte din resursele mandatului de ministru pe lupta împotriva acestui risc, atât direct (prin reforme care îl vizează - exemplu: învățare remedială, reducerea abandonului școlar), cât și indirect (prin reforme care întăresc alternativa - exemplu: reforma curriculară cu impact asupra calității educației, gândire critică/metode moderne de învățare)", a transmis David, într-un comunicat remis joi presei.

În opinia sa, Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări deoarece generează cunoașterea prin cercetare-dezvoltare-inovare.

"Viziunea mea este că Ministerul Educației și Cercetării este cel mai important minister al unei țări, deoarece aici se generează cunoașterea prin cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) și se diseminează apoi prin educație, astfel încât educația poate să fie utilizată de toți ceilalți pentru a avea o societate bazată pe cunoaștere, cu impact asupra bunăstării și calității vieții noastre. Iar cunoașterea este antidotul vremurilor noastre la atacul pseudoștiinței asupra civilizației și democrației, în timp ce analfabetismul funcțional este virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere", a arătat ministrul.

Potrivit acestuia, în funcție de modul de operaționalizare, Educația-Cercetarea "ajută" o societate să prospere sau să se mențină în subdezvoltare, uneori chiar "să se prăbușească sub obscurantism".

"Mă bucur că Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 - 2030 a inclus această viziune și le mulțumesc Președintelui și CSAT pentru susținerea acesteia. Urmează acum să detaliem componenta de educație-cercetare în planuri concrete de acțiune", a mai spus Daniel David.