"Săptămâna asta vor fi două ordine pe care intenţionez să le semnez: cel legat de temele pentru acasă, după ce temele pentru acasă au devenit o corvoadă, şi cred că acel termen sau acea reglementare va ajuta şi elevii, va ajuta şi profesorii, astfel încât să avem nişte repere prin care temele să fie parte din procesul educaţional, să nu încurce procesul educaţional. Dacă temele devin sursă de stres, degeaba dai teme pentru acasă, fiindcă stârnesc conflicte între copii, şcoală, părinţi. Şi cred că este un ordin care va contribui la calitatea vieţii pentru toţi - şi pentru elevi, şi pentru profesori", a declarat, joi, David, prezent la o dezbatere de specialitate.

Ministrul a precizat c[ ordinul a fost pus în consultare publică şi că temele vor fi diferenţiate, unele vor fi obligatorii, "care vizează o abordare de nivel mediu", şi teme suplimentare, facultative.

El a arătat că al doilea ordin pe care îl va semna se referă la elevii din mediul rural, subliniind că este o inechitate mare în sistemul de educaţie.

"Este foarte trist pentru mine ca ministru - şi cred că pentru oricine responsabil în acest domeniu - să vezi o inegalitate, o inechitate până la urmă atât de mare în sistemul de educaţie. Dacă eşti un elev care te afli în mediul rural, statistic vorbind sau nu mai vorbesc de mediul dezavantajat, şansa de reuşită în viaţă este foarte mică, ca să nu mai spun de succesul la examenele naţionale sau la bacalaureat", a mai spus Daniel David.

Ministrul a menţionat că a încercat să reducă aceste inegalităţi prin comasările de şcoli, pentru a se forma unităţi de învăţământ mai mari, cu profesori titulari, calificaţi.

Profesorii din şcoli cu performanţe bune, a evidenţiat el, pot să ţină cursuri online la şcolile care au nevoie de ajutor.

"Ordinul de vineri vine în această logică: o şcoală cu performanţe bune, o şcoală suport-mentoră intră în parteneriat cu o şcoală care are nevoie de ajutor pentru dezvoltare, una din Cluj sau din Bucureşti cu una din Munţii Apuseni. Şi aşa n-avem profesori calificaţi în aceste zone dezavantajate sau n-avem profesori calificaţi, nu văd de ce unele cursuri la materiile principale nu pot fi susţinute online - conexiune online avem, dotările le avem - de către profesori calificaţi din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara. Iar profesorii care n-au calificare în zona respectivă pot continua activităţile practice, temele cu copiii şi aşa mai departe. Cred că este unul dintre mecanismele importante prin care contribuim la reducerea inegalităţilor şi asta iarăşi poate să aducă o calitate mai bună a vieţii, inclusiv în acele şcoli care se află în aceste zone dezavantajate", a mai spus Daniel David, menționând că ordinul va cuprinde şi alte mecanisme de suport, nu numai cursuri online.