Critica adusă programei de Limba și Literatura Română pentru clasa a IX-a este amplu susținută de Luciana Antoci, consilier pe probleme de Educație al premierului Ilie Bolojan. Pe pagina sa de Facebook, aceasta a explicat de ce noul curriculum este inadecvat, susținând că este „mai degrabă croită pe orizontul de nevoi al studenților din anul întâi de la Facultatea de Litere”—cei care încep o specializare aprofundată—decât pe cel al adolescenților.

În opinia sa, elevii care abia intră în liceu au nevoie de teme care rezonează cu „preocupările și frământările specifice vârstei și nivelului lor de dezvoltare psiho-cognitivă și afectivă”. Antoci a subliniat că miza principală a studiului limbii și literaturii române în clasa a IX-a ar trebui să fie cultivarea curiozității de a descoperi lumea prin lectură și construirea unei culturi generale solide.

Analfabetismul funcțional, un semnal de alarmă

Fost inspector general al ISJ Iași și profesoară de Limba și Literatura Română, Luciana Antoci a insistat pe necesitatea unei programe moderne, vii și flexibile, care să îmbine armonios gustul estetic cu acumularea de cunoștințe relevante. Argumentul său cel mai puternic vizează fenomenul analfabetismului funcțional.

Consiliera a atras atenția că programa se adresează exact segmentului de vârstă vizat de testările internaționale PISA, iar rezultatele acestora plasează analfabetismul funcțional la un nivel de alertă. În acest context, ea consideră că școala are obligația de a veni cu o „reacție puternică și imediată de răspuns” care să diminueze și să controleze acest fenomen social major.