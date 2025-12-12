Măsura preventivă a fost dispusă în primul dosar penal trimis în judecată pentru acuzațiile de propagandă legionară, încă de la începutul acestui an.

Soluţia pe scurt: În temeiul art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin. 2, 4 şi 7 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin (...) prin ordonanţa nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior.

Menţine măsura preventivă a controlului judiciar faţă de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. În temeiul art. 242 C.proc.pen. respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 12.12.2025.

În același dosar, magistrații au respins cererile și excepțiile formulate în procedura de cameră preliminară, astfel că judecata propriu-zisă urmează să înceapă în perioada imediat următoare.

Presiunile asupra dosarului în care este implicat liderul suveranist continuă.