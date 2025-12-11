Suspecții, roluri precise în gruparea infracțională

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, cele patru persoane — cu vârste între 24 și 48 de ani — ar fi avut sarcini clar stabilite în interiorul grupării. Ancheta arată că aceștia îi însoțeau pe lideri în momentul colectării sumelor obținute ilegal prin camătă și șantaj și că primeau bani proveniți din exploatarea sexuală a unor victime.

Procurorii susțin că unii dintre membrii grupării ofereau inclusiv consiliere și îndrumări pentru administrarea unei firme despre care știau că este folosită ca mecanism de spălare a banilor rezultați din infracțiuni.

Unul dintre suspecți, în vârstă de 24 de ani, ar fi încercat să influențeze declarațiile unui martor din dosar. Incidentul ar fi avut loc într-un spațiu comercial, unde tânărul l-ar fi insultat și amenințat cu violențe, în speranța de a-l determina să-și modifice sau să-și retragă mărturia.

Contract falsificat pentru a ascunde proveniența unui autoturism

Ancheta DIICOT a scos la iveală și alte încercări de mușamalizare. Un alt suspect ar fi încheiat un contract fictiv de vânzare-cumpărare pentru o mașină despre care se știa că provenea din activități de camătă și șantaj. Prețul trecut în document — 9.500 de euro — nu corespundea cu valoarea reală a autoturismului, estimată la aproximativ 25.000 de euro.

Tribunalul Constanța a dispus arestarea preventivă a celor patru bărbați. Aceasta este cea mai recentă etapă a operațiunii „Calul Troian”, o acțiune de amploare care, luna trecută, a dus la reținerea a 15 persoane și la plasarea altor 12 sub control judiciar.

Bani, arme și mașini de lux ridicate de anchetatori

În cadrul perchezițiilor și investigațiilor anterioare, oamenii legii au confiscat 200.000 de lei, 51.000 de euro, zeci de arme albe, bijuterii și droguri, precum și 15 autoturisme de lux, asupra cărora a fost instituit sechestru.

Operațiunea continuă, iar anchetatorii încearcă să identifice toate ramificațiile rețelei și fluxurile financiare folosite pentru ascunderea provenienței bunurilor obținute ilegal.