Prejudicii ridicate și bunuri confiscate

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat aproximativ 130.000 de euro, peste 300 de metri cubi de lemn – evaluați la circa 100.000 de lei –, precum și 11 telefoane mobile și numeroase documente considerate relevante pentru anchetă. Totodată, polițiștii au aplicat trei amenzi în valoare totală de 40.000 de lei.

Acțiunea, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, a fost desfășurată de echipe ale Serviciului de Investigare a Criminalității Economice. Ancheta vizează suspiciuni de: evaziune fiscală, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, delapidare, constituirea unui grup infracțional organizat și transport ilegal de material lemnos.

În vizorul anchetatorilor se află atât persoane fizice, cât și operatori economici implicați în exploatarea, depozitarea și comercializarea lemnului, dar și reprezentanți ai unor instituții publice din domeniul silvic.

Poliția Română a precizat că perchezițiile au urmărit completarea probatoriului și documentarea întregii activități infracționale suspectate. Cercetările vor continua, iar procurorii urmează să decidă măsurile legale necesare în perioada următoare.