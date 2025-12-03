Percheziții în București, Tulcea și Ilfov

Potrivit Poliției Capitalei, în dimineața zilei de 3 decembrie 2025, echipe ale Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5, sub coordonarea procurorilor, au efectuat cinci percheziții domiciliare în București și în județele Tulcea și Ilfov.

Investigația vizează activitatea celor trei persoane în perioada ianuarie 2022 – octombrie 2024. Una dintre acestea ar fi acționat ca contabil, iar ceilalți doi ar fi reprezentat firme care ofereau servicii financiar-contabile, de casierie și administrare tehnică pentru asociațiile de proprietari din zona Rahova–Pucheni.

Cum ar fi fost deturnați banii

Anchetatorii susțin că sumele ar fi fost însușite prin neplata furnizorilor de utilități, a obligațiilor fiscale și prin retrageri din fondurile de rulment și de reparații ale asociațiilor.

Ca urmare, unele blocuri au rămas temporar fără apă și alte utilități, deoarece facturile nu mai erau achitate, deși proprietarii plătiseră cotele lunare. Situația a fost remediată abia după achitarea repetată a unor sume restante.

Suspecții, duși la audieri

Cele trei persoane vizate – femeia de 57 de ani, fiica ei de 30 de ani și ginerele de 33 de ani – au fost identificate și urmează să fie audiate de procurori pentru a se stabili rolul fiecăruia în mecanismul de delapidare.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii continuă administrarea probelor pentru clarificarea întregii activități infracționale.