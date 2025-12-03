Dosarul de ultraj al ”Stegarului Dac”, restituit la parchet

Prin această decizie, ancheta este practic reluată de la zero, urmând ca procurorii să refacă actele de urmărire penală, cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Solutia pe scurt: În baza art. 345 alin. (1) Cod procedură penală, admite, în parte, cererile și excepțiile formulate de inculpatul DINU – AVRĂMUȚĂ CEZAR – CĂTĂLIN. În baza art. 282 alin. (1) ?i alin. (4) lit. a) Cod procedură penală, dispune anularea tuturor actelor de urmărire penală desfășurate cu privire la inculpatul DINU – AVRĂMUȚĂ Cezar – Cătălin începând cu emiterea ordonanței din data de 31.03.2025 prin care s-a dispus extinderea urmăririi penale cu privire la comiterea infracțiunii de ultraj prevăzută de art. 257 alin. (1) și (4) Cod penal, raportat la art. 193 alin. (1) Cod penal și a ordonanței din data de 07.05.2025 prin care s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză cu privire la comiterea infracțiunii de ultraj prevăzută de art. 257 alin. (1) și (4) Cod penal, raportat la art. 206 alin. (1) Cod penal.

Exclude toate mijloacele de probă administrate ulterior datei de 31.03.2025 cu privire la infracțiunea de ultraj prevăzută de art. 257 alin. (1) ?i (4) Cod penal, raportat la art. 193 alin. (1) Cod penal și cu privire la infracțiunea de ultraj prevăzută de art. 257 alin. (1) și (4) Cod penal, raportat la art. 206 alin. (1) Cod penal. În baza art. 346 alin. (3) lit. b) Cod procedură penală, restituie cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 București, pentru a dispune în conformitate cu art. 58 alin. (1) și alin. (2) Cod procedură penală.

Cu drept la contestație în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunțată în camera de consiliu, azi, 28.11.2025.