DNA anunţă, miercuri, că procurorii din cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de inculpatul SIMINEANU FLORIN, ofiţer de poliţie în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa – Serviciul de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

”La data de 03 noiembrie 2025, inculpatul Simineanu Florin, în calitate de ofiţer de poliţie cu atribuţii de constatare/sancţionare a contravenţiilor în cadrul I.P.J. Constanţa – Serviciul de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu, a efectuat un control general pe linie mediu în cadrul unei societăţi din jud. Constanţa, în urma căruia ar fi fost descoperite o serie de nereguli. La finalul controlului, inculpatul a întocmit un proces-verbal de constatare fără a aplica o amendă contravenţională şi l-ar fi îndrumat pe directorul general al societăţii respective să remedieze problemele identificate”, a transmis DNA într-un comunicat.

Potrivit documentului citat, ulterior, la data de 12 noiembrie 2025, inculpatul Simineanu Florin ar fi pretins directorului general al societăţii respective, remiterea în termen de 15 zile fie a sumei de 20.000 de lei, fie a sumei de 25.000 de lei, la alegerea acestuia din urmă, întrucât nu a aplicat sancţiuni contravenţionale în cuantumul prevăzut de lege pentru neregulile constatate în timpul controlului menţionat anterior.

”La data de 28 noiembrie 2025, inculpatul SIMINEANU FLORIN a primit de la persoana respectivă (martor în cauză), suma de 5.000 euro (echivalentul sumei de 25.000 de lei), ocazie cu care procurorii anticorupţie au procedat la constatarea infracţiunii flagrante”, a mai transmis DNA.

Procurorii precizează că, urmare a propunerii de arestare preventivă solicitată de procurorii anticorupţie, judecătorii din cadrul Tribunalului Bucureşti au decis măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.