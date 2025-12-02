După aproximativ trei săptămâni de la drama care i-a îndoliat viața, Roxana Vișoiu, mama Sarei, a rememorat clipele teribile prin care a trecut.

Femeia a insistat asupra faptului că, în diverse momente critice, personalul clinicii a încercat să mascheze gravitatea situației prin care trecea fetița ei, afirmând chiar că cineva i-ar fi spus: „a făcut un pic stop cardiac, dar va fi bine”.

„Intervenția trebuia să dureze aproximativ o oră, dar timp de o oră și 40 de minute nu mi-a mai spus nimeni nimic. Ulterior, mi-au comunicat că a intrat în stop, însă am aflat mai târziu că intrase în stop la 20 de minute după sedare, iar ei efectiv nu mi-au spus nimic timp de mai bine de o oră. Toate doamnele zâmbeau, iar doamna de la recepție mă întreba dacă doresc ceva, în timp ce fetița mea intrase deja în stop cardiac. Au fost mai mulți acolo, dar nimeni nu mi-a spus ceva clar. Ambulanța a venit după aproximativ două ore, timp în care, aproape o oră și jumătate, i s-a făcut doar masaj cardiac. Asta este ce am auzit, fiecare spunea altceva. La un moment dat a venit o doamnă de la recepție și mi-a spus că a intrat în stop cardiac. Doamna stomatolog a ieșit și mi-a spus că nu e vina ei, ci a anestezistului, și a plecat. Nici măcar «îmi pare rău» nu ne-a spus”, a relatat mama Sarei.

Prezent în studio, avocatul familiei a acuzat cadrele medicale de malpraxis și a vorbit despre o evidentă încercare de a mușamaliza tragedia.