În urma acțiunilor coordonate de Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, trei persoane au fost reținute.

Percheziții la sediul Serviciului Extern al UE şi la Colegiul Europei

Potrivit unui comunicat oficial al EPPO, perchezițiile au fost autorizate de un judecător de instrucție și realizate cu sprijinul Poliției Federale Belgiene. Descinderile au vizat atât clădirile instituțiilor europene, cât și mai multe locații private.

În centrul anchetei se află Academia Diplomatică a Uniunii Europene, un program de pregătire de nouă luni adresat diplomaților juniori din statele membre. EPPO investighează modul în care acest proiect, finanțat din fonduri europene, a fost atribuit Colegiului Europei în perioada 2021–2022, în baza unei proceduri de licitație derulate de SEAE.

Procurorii europeni susțin că există indicii serioase privind încălcarea regulilor de concurență loială, mai exact suspiciunea că anumite informații confidențiale din cadrul procesului de achiziție ar fi fost furnizate unuia dintre competitorii la licitație. Ancheta urmărește să stabilească dacă reprezentanți ai Colegiului Europei au primit în avans date despre criteriile de selecție sau dacă au avut motive să creadă că vor obține contractul înainte de publicarea oficială a anunțului.

Surse europene au declarat pentru POLITICO că investigația fusese inițiată cu mult înainte ca actualul șef al diplomației europene, Kaja Kallas, să preia mandatul. Perioada vizată corespunde conducerii precedente, asigurată de Josep Borrell.

EPPO precizează că suspiciunile inițiale au fost sesizate către OLAF, oficiul antifraudă al UE. Posibilele fapte investigate includ fraudă în achiziții publice, corupție, conflict de interese și divulgarea neautorizată a secretului profesional. Înaintea descinderilor, procurorii au solicitat și obținut ridicarea imunității pentru mai mulți dintre suspecți.

Ancheta este încă în desfășurare, autoritățile încercând să clarifice integral circumstanțele atribuirii proiectului și să determine dacă au fost comise infracțiuni penale.