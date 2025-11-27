Poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din Poliţia Română şi unităţilor subordonate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au pus în aplicare, joi, 37 de mandate de percheziţie la sediile unor persoane juridice printre care şi un operator portuar, precum şi la domiciliile unor persoane fizice din municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Constanţa, Prahova, Buzău, Bacău, Galaţi, Cluj şi Bihor, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări, in rem, privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale, de transport sau comerciale falsificate şi evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit, în jurul a două companii de export (înmatriculate în ţări din Europa), o grupare infracţională organizată, care ar acţiona şi în prezent, şi care ar fi operaţionalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantităţile de produse importate, precum şi infrastructura şi facilităţile unui terminal petrolier deţinut de o companie cu capital majoritar de stat.

Utilizarea unor documente inexacte privind cantităţile de marfă importate ar fi generat, pe de o parte, premisele distorsionării pieţei produselor petroliere — întrucât societăţi intermediare importatoare, relativ mici ca infrastructură, ar fi realizat profituri disproporţionat de mari în raport cu operatori care deţin capacităţi semnificative de rafinare, producţie şi distribuţie — iar pe de altă parte, ar fi creat condiţiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea totală sau parţială a înregistrării în contabilitate a operaţiunilor comerciale şi a veniturilor obţinute din vânzarea motorinei importate, cât şi prin evidenţierea unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate statului.

Practici de acest tip ar fi fost facilitate de faptul că importatorii români ar fi operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce ar fi favorizat pierderea trasabilităţii unor cantităţi semnificative de produse petroliere (motorină).

La acest moment, sunt efectuate verificări cu privire la 11 societăţi comerciale care ar fi importat, în perioada 2022 – 2025, produse energetice – motorină.

Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş”.