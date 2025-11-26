Ce au anunțat autoritățile?

Cei trei – un cetățean italian de 60 de ani și doi români, în vârstă de 47 și 39 de ani – ar fi folosit un mecanism evazionist încă din 2020, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor. În documentele contabile ale firmelor pe care le administrau, ar fi fost consemnate cheltuieli în numerar depășind 150 de milioane de lei, bani despre care există indicii că ar fi fost folosiți în interes personal. Aceste sume proveneau, conform anchetei, din achiziții fictive sau supraevaluate ale produselor forestiere nelemnoase, în special trufe și fructe de pădure.

Schema ar fi fost posibilă și datorită legislației care scutește persoanele fizice ce vând astfel de produse de obligația de a declara veniturile. În acte, firmele ar fi trecut prețuri mult mai mari decât cele reale, justificând astfel plăți uriașe în numerar și diminuând, totodată, artificial profitul impozabil.

Percheziții în cinci județe

Miercuri, 26 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, coordonați de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au efectuat 16 percheziții la sediile firmelor vizate, punctele de lucru și locuințele administratorilor din județele Bihor, Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava.

În urma descinderilor au fost ridicate documente financiar-contabile, contracte, avize de însoțire a mărfurilor, registre, borderouri de achiziție, înscrisuri olografe și telefoane mobile folosite în activitatea firmelor. De asemenea, polițiștii au găsit 78 de kilograme de trufe, evaluate la aproximativ 125.000 de lei.

Anchetatorii susțin că prin acest sistem, patrimoniul societăților a fost golit, iar sumele provenite din achizițiile umflate în acte ar fi fost însușite de administratori sau folosite pentru alte scopuri nejustificate. Totodată, situația fiscală a firmelor ar fi fost denaturată, ceea ce ar putea însemna un prejudiciu considerabil la bugetul de stat.

Cercetările continuă pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru a stabili valoarea exactă a pagubelor, precum și modalitatea de recuperare a acestora. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor de investigații criminale din Maramureș, Suceava, Hunedoara și Argeș.