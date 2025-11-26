”Astăzi 26 noiembrie 2025, procurorii DIICOT îşi intensifică activitatea de combatere a formelor grave de criminalitate, prin derularea alături de Poliţia Română şi cu sprijinul Jandarmeriei Române, a unei ample operaţiuni ce cuprinde 30 de acţiuni operative desfăşurate în cadrul a tot atâtea dosare penale”, au transmis, miercuri dimineață, reprezentanții DIICOT.

Conform aceleiași surse, sunt puse în aplicare peste 150 de mandate de percheziție domiciliară și peste 240 de mandate de aducere, în dosare ce vizează destructurarea unor grupări de criminalitate organizată implicate în trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și infracțiuni informatice.

”Percheziţiile care vor fi efectuate în cursul zilei de astăzi, vizează obţinerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată şi a altor persoane implicate în activităţi infracţionale asociate criminalităţii organizate, în scopul tragerii lor la răspundere penală, şi identificării bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor”, mai precizează comunicatul DIICOT.

