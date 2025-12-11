„Lucrurile sunt cât se poate de simple. În momentul de față, în sistemul judiciar există o luptă teribilă între două facțiuni: o facțiune veche – care a dominat justiția și a controlat-o în perioada binomului SRI-DNA, evident că ne dăm seama cu toții că nu se putea face și fără anumite culoare în sistemul judiciar. Acele persoane, încet-încet, au pierdut butoanele de comandă, au fost înlăturate; o parte dintre ei i-ați văzut în acest documentar sau ce a fost el, al celor de la Recorder, iar o altă parte a justiției o reprezintă judecătorii normali, care doresc să aplice legislația României în vigoare și cam atât.

Rolul judecătorului nu ar trebui să aibă ca finalitate condamnarea unei persoane, ci să aplice legea și să stabilească adevărul, indiferent dacă acela este popular sau nu, dacă ne convine sau nu.

E un război care se poartă de mulți ani. Munițiile care s-au folosit au fost, pe rând, fie niște decizii ale CCR, respectiv ale ICCJ, care încercau să disciplineze un mers al procesului penal într-o direcție legalistă – adică aplicăm legea și atâta tot –, iar pe de cealaltă parte, muniția erau acele sesizări la CJUE, o instanță europeană căreia i se solicita să intervină peste justiția românească.

Poate ar fi bine ca oamenii să conștientizeze această imagine de ansamblu mai mare, pentru că altfel e foarte ușor să cazi în emoția asta.”, a declarat Toni Neacșu.