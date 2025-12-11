Militarii francezi, specialiști în transport logistic, se deplasau spre Ploiești când au observat camionul încărcat cu piatră ieșind prin parapet și oprindu-se în fața lor.

Unul dintre ei a spart geamul cabinei cu mâinile goale, după ce tentativele de comunicare au eșuat, și l-a extras pe șoferul în stare de șoc, rănindu-se la încheieturi.

Ceilalți doi au securizat zona, în timp ce din motor curgea combustibil și ieșea fum, ghidând echipajele de intervenție spre victimă.​

Generalul de brigadă Cyrille Mathias, locțiitor al comandantului Diviziei Multinaționale Sud-Est, i-a felicitat pe militari pentru curaj și solidaritate.

Comunicatul Ministerului francez al Apărării subliniază că intervenția rapidă, alături de un alt participant la trafic, a salvat viața șoferului. Traficul a fost reluat ulterior pe A3.

„Aceștia au intervenit rapid pentru a acorda primul ajutor șoferului camionului, asigurând totodată zona accidentului. După ce au încercat fără succes să comunice cu șoferul aflat în cabina tirului, unul dintre militarii francezi a spart geamul cu mâinile pentru a pătrunde în interior și a verifica starea șoferului, care se afla în stare de șoc.

Deși rănit la încheieturi, cu ajutorul unui alt participant la trafic, militarul francez a reușit să ducă șoferul camionului cât mai departe de vehiculul avariat, în condițiile în care din motor se scurgea combustibil și ieșea fum.

Între timp, ceilalți doi militari francezi au continuat să securizeze zona și să ghideze echipajele de intervenție cât mai aproape de victimă. Cei trei militari, specialiști în transport logistic, cu ajutorul celuilalt conducător auto, au salvat viața șoferului de tir.”, se arată în comunicatul de presă al ministerului francez al Apărării.