Medicul s-a prăbușit chiar în cabinet, în timp ce consulta un pacient la Spitalul Orășenesc „Sf. Ștefan” din Rovinari. Colegii au intervenit imediat și l-au resuscitat timp de aproximativ o oră, însă eforturile lor au fost zadarnice, fiind declarat decesul în urma unui stop cardiac.​

Colegii au povestit că medicul era cunoscut cu probleme cardiovasculare și că urma să facă o operație de bypass, însă intervenția fusese amânată, inclusiv pe fondul kilogramelor în plus și al istoricului familial. În ciuda afecțiunilor, înainte de tragedie nu le-ar fi spus că se simte rău sau că ar avea simptome îngrijorătoare.​

„Am fost anunțat de către un coleg medic că domnul doctor Cîrstina nu se simte bine, că a leșinat, ceva de genul. Am alertat colegii din spital, s-au mobilizat exemplar, dar, din păcate, pentru domnul doctor nu s-a mai putut face nimic”, a spus Constantin Cosmin Vavură, managerul spitalului, la un post tv.

„Urma să facă și o operație de bypass, pe care a amânat-o și din cauza kilogramelor, și a istoricului familial. Era un medic care făcea și multe gărzi, dar cred că acum nu a fost vorba de epuizare. Era un medic respectat, foarte civilizat, empatic cu pacienții”, a subliniat Cosmin Răuţ, un coleg al doctorului Cîrstina.

Ovidiu Cîrstina lucra la Rovinari de aproximativ șase ani, după ce se transferase de la Timișoara, și era considerat un chirurg respectat, civilizat și empatic, foarte iubit de pacienți. Era căsătorit cu o asistentă medicală din aceeași unitate, iar colegii spun că făcea multe gărzi, deși în acest caz nu cred că epuizarea a fost cauza directă a tragediei.​

Colegiul Medicilor din România a transmis, după deces, că la spitalul din Rovinari doar 24 de medici deservesc o populație de aproximativ 60.000 de locuitori. Reprezentanții organizației au subliniat că și medicii se îmbolnăvesc și pot muri la rândul lor, atrăgând atenția asupra suprasolicitării și vulnerabilității personalului medical.

