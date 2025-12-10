Prăbușire fulgerătoare în timpul actului medical

Incidentul a avut loc în salonul unui pacient, acolo unde medicul efectua un consult. Martorii au relatat că acesta s-a oprit brusc din activitate și a căzut la pământ, fără să dea vreun semn prevestitor. Colegii aflați în apropiere au reacționat imediat și au început manevrele de resuscitare, iar ulterior au intervenit și echipajele de urgență. Eforturile medicale au continuat aproape o oră, însă fără rezultat.

În cele din urmă, medicul a fost declarat decedat. Surse medicale au precizat că acesta suferea de o afecțiune cardiovasculară cunoscută, însă dispariția lui neașteptată a provocat un val de șoc în rândul colegilor.

Mesajul spitalului: „Pierderea unui profesionist dedicat”

Conducerea Spitalului „Sf. Ștefan” a transmis un mesaj de condoleanțe în memoria medicului:

„Ne exprimăm profundul regret pentru trecerea în neființă a colegului nostru, dr. Ovidiu Bogdan Cîrstina, medic specialist în chirurgie generală. A fost un profesionist devotat, un coleg respectat și un sprijin pentru pacienți. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată. Dumnezeu să-l odihnească în pace.”

Dr. Cîrstina se alăturase colectivului medical din Rovinari în urmă cu șase ani, perioadă în care a reușit să câștige aprecierea colegilor și recunoștința pacienților. Era considerat un specialist de încredere, implicat și dedicat meseriei sale.

Moartea sa fulgerătoare lasă un gol profund în comunitatea medicală locală.

Mesajul Colegiului Medicilor din România, în contextul tragediei de la Spitalul Orășenesc "Sf. Ștefan" din Rovinari, unde un medic de numai 48 de ani a murit chiar în timp ce se afla într-un consult cu un pacient

„Avem un mesaj și către autorități: dumneavoastră aveți pârghiile și deciziile și vă adresăm rugămintea să considerați o prioritate în a identifica soluții și oportunități ca să oferiți condiții medicilor de a profesa și în zonele care nu sunt mari centre universitare sau orașe mari. Pacienții au nevoie de servicii medicale în toate regiunile țării. Iar colegii medici au nevoie de un program corect care să limiteze cazurile de burnout", a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România.