O carieră frântă prea devreme

Pyari Maryam locuia în Pakistan și era apreciată pentru activitatea sa pe rețelele sociale, unde împărtășea momente din viața personală și profesională. Nașterea gemenilor ar fi trebuit să fie un moment de bucurie pentru familia ei, însă fericirea s-a transformat rapid într-o tragedie. Deocamdată, cauza exactă a decesului nu a fost făcută publică, însă autoritățile au confirmat că micuții sunt sănătoși.

Soțul tinerei a confirmat vestea tragică și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, împărtășind durerea pierderii. „Într-adevăr, noi aparținem lui Allah și la El ne vom întoarce. Maryam a trecut în neființă. Toată lumea este rugată să se roage ca Allah să o ierte și să îi înalțe sufletul”, a scris acesta, postând și câteva fotografii alături de soția sa pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Familia și comunitatea online sunt profund îndurerate de pierderea tinerei, iar mesajele de condoleanțe continuă să curgă pe paginile dedicate influenceriței.

Tânăra influenceriță, alături de soțul ei / Sursa foto - Instagram