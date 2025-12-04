Fiul regretatei actrițe Ilinca Tomoroveanu a murit la doar 48 de ani, lăsând în urmă o familie îndurerată și numeroși prieteni care au transmis mesaje pline de emoție.

Mesaje de condoleanțe în urma morții lui Mihai Stănescu

Vestea tragică a fost confirmată de soția acestuia, Florentina Stănescu, care a publicat un mesaj cutremurător pe rețelele sociale, evocând cuvinte de adio și un fragment din textul „Moartea nu înseamnă nimic”, de Henry Scott Holland – un omagiu profund pentru cel care i-a fost partener de viață.

Mesajele de condoleanțe au venit din partea colegilor din televiziune, a prietenilor apropiați și a oamenilor de teatru care l-au cunoscut, mulți rememorând momente de neuitat petrecute alături de el. Mihai Stănescu a fost apreciat nu doar ca jurnalist, ci și ca om – cald, atent, generos și profund implicat în tot ceea ce făcea.

Potrivit anunțului făcut de familia îndurerată, trupul neînsuflețit a fost depus pe 3 decembrie la Biserica „Izvorul Tămăduirii” – Mavrogheni, unde s-a oficiat o slujbă de pomenire. Înmormântarea a avut loc joi, 4 decembrie, la Cimitirul Sfânta Vineri, unde colegi, apropiați și oameni care l-au respectat și admirat i-au adus un ultim omagiu.

Soția jurnalistului a transmis în numele familiei un mesaj de mulțumire tuturor celor care au fost alături de ei în aceste zile tulburi, subliniind dificultatea momentului prin care trece și recunoștința pentru sprijinul primit.

Plecarea lui Mihai Stănescu lasă un gol greu de umplut în rândul celor care l-au cunoscut.