O luptă purtată în tăcere

Deși trecea prin luni de tratamente și eforturi de recuperare, Ramona Mornăilă a ales să își trăiască suferința în spatele ușilor închise, fără să atragă atenția sau să își lase problemele personale să se reflecte asupra activității profesionale. Pentru apropiați, pierderea este devastatoare, cu atât mai mult cu cât era mama unei adolescente aflate în ultimul an de liceu, pentru care își dorea să fie prezentă încă mult timp.

Colegii o descriu ca pe un om de o blândețe rară, modestă și discretă, trăsături care au însoțit-o pe tot parcursul carierei. Mulți recunosc că firea ei calmă și vocea mereu domoală contrastau cu imaginea severă asociată adesea meseriei de judecător.

Un magistrat apreciat pentru profesionalism și decență

În sala de judecată, Ramona Mornăilă era cunoscută pentru tact, echilibru și o conduită impecabilă. Nu ridica tonul, nu folosea autoritatea ca pe o armă și nu umilea pe nimeni. Oamenii care au avut dosare în fața ei au vorbit, în repetate rânduri, despre corectitudinea deciziilor și despre atmosfera de respect pe care reușea să o creeze.

Decretul prezidențial care îi aproba pensionarea – un moment simbolic pentru mulți magistrați – a venit prea târziu pentru ea. La doar două zile după semnare, boala a învins.

Curtea de Apel Cluj, mesaj de adio pentru o colegă de neînlocuit

Instituția în care și-a desfășurat activitatea ani la rând a transmis un mesaj emoționant în memoria ei, subliniind profesionalismul și dedicarea de care a dat dovadă pe tot parcursul carierei:

„Cu sufletele cernite, judecătorii și grefierii Curții de Apel Cluj deplâng plecarea prematură a doamnei RAMONA MORNĂILĂ, magistrat al Secției penale și de minori. A fost un profesionist desăvârșit, dedicat actului de justiție și un coleg de o integritate rar întâlnită.”

Instituția și-a exprimat public sprijinul față de familia îndurerată, transmițând condoleanțe într-o perioadă extrem de dificilă.

În spatele robelor, magistrații sunt oameni supuși stresului constant, acumulării de dosare și responsabilităților uriașe. De multe ori, efortul de zi cu zi se transformă într-o povară dură pentru sănătate.

Colegii recunosc: „Magistratura este o profesie care consumă oamenii.”