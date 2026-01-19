UPDATE- S-a încheiat ședința de Guvern. Ce decizii au luat liderii politici

Ședința Coaliției de guvernare de luni s-a întins pe mai multe ore și a fost marcată de discuții tensionate, schimburi dure de replici și neînțelegeri între partenerii de guvernare, potrivit informațiilor Realitatea Plus. Liderii partidelor au abordat teme sensibile, de la reforma administrației și bugetul pe 2026, până la votul României privind acordul Mercosur și declarațiile controversate despre Groenlanda.

În privința reformei administrației, Coaliția a convenit ca Guvernul să își angajeze răspunderea pe un pachet de măsuri care vizează restructurarea aparatului administrativ, pachet ce va fi prezentat împreună cu măsurile de relansare economică propuse de PSD. Pentru a evita eventuale probleme de constituționalitate, proiectele vor fi depuse separat, după modelul angajărilor de răspundere din anii trecuți.

La capitolul buget 2026, liderii au decis înființarea unui comitet de lucru format din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ai fiecărui partid (maximum patru membri), precum și ai primarilor de municipii, orașe și comune. PSD a insistat pentru crearea acestui mecanism, după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat intenția de a reduce sumele din cotele defalcate față de 2025, ceea ce ar obliga multe administrații locale, deja aflate în dificultate, să se autofinanțeze.

Discuțiile s-au încins la subiectul Mercosur, unde liderul PSD a criticat dur modul în care Ministerul Afacerilor Externe a gestionat votul României în COREPER. Atât PSD, cât și UDMR au cerut ca ministra Oana Țoiu să vină la următoarea ședință a Coaliției pentru a explica decizia și pentru a clarifica informațiile privind organizarea unor concursuri de angajare considerate netransparente, în condițiile în care premierul ceruse blocarea angajărilor în instituții.

USR, cu gândul doar la funcții

Sorin Grindeanu a solicitat, de asemenea, măsuri concrete din partea MAE și a Ministerului Economiei pentru a contracara eventualele efecte negative ale acordului UE–Mercosur. „Nu se pot lua decizii pentru români fără consultare. Așa nu funcționează o coaliție”, ar fi spus acesta, potrivit Realitatea Plus. Nici subiectul Groenlanda nu a lipsit din discuții. Deputatul Miruță nu a reușit nici de această dată să explice declarațiile privind trimiterea Armatei în Groenlanda, iar Kelemen Hunor l-ar fi ironizat, spunând că se oferă el să plece, având în vedere că a făcut armata la Vânătorii de Munte.

Potrivit acelorași surse, reprezentanții USR nu au venit cu propuneri concrete privind bugetul sau Mercosur, dar au solicitat noi funcții de subprefecți și poziții în instituțiile deconcentrate. Discuțiile au degenerat într-un schimb tensionat între ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, și delegația USR, Predoiu reproșându-le atacurile repetate la adresa sa din perioada în care era ministru al Justiției. În acest context, premierul Bolojan a cerut din nou partidelor să desemneze reprezentanți pentru comitetul de lucru privind Justiția, însă fără rezultat. USR a ignorat solicitarea și a revenit la discuțiile despre funcții, iar PSD a transmis că trebuie să decidă intern înainte de a face nominalizări.

UPDATE - Ședință tensionată de peste două ore

Liderii coaliției discută de peste două ore într-o ședință marcată de tensiuni vizibile, alimentate atât de măsurile sensibile aflate pe masă, cât și de schimburile dure de replici din ultimele zile. Tema centrală rămâne proiectul privind reducerile din administrația locală și centrală, care prevede o tăiere de 10% în aparatul local. Primarii trebuie să decidă cum aplică această reducere, fie prin concedieri, fie prin diminuarea cheltuielilor salariale. Dacă se va merge pe varianta disponibilizărilor, aproximativ 13.000 de posturi ar putea dispărea.

Ședința are loc într-o perioadă complicată pe scena politică, fiind prima întâlnire după acuzațiile publice dintre USR și PSD, inclusiv cele legate de lipsa consultării privind acordul Mercosur. În același timp, PSD desfășoară o consultare internă pentru a decide dacă rămâne la guvernare, iar PNL are programată propria reuniune la ora 17.

UPDATE - A început ședința care poate decide viitorul coaliției

A început ședința coaliției de guvernare, una considerată decisivă pentru viitorul actualei formule politice. Discuțiile au loc într un moment extrem de tensionat, după ce Partidul Social Democrat a declanșat consultări în teritoriu pentru a stabili dacă mai rămâne sau nu la guvernare. Miza este uriașă, pentru că de rezultatul acestei întâlniri depinde stabilitatea executivului.

Ședința este importantă fiindcă PSD vine cu condiții ferme pentru a continua guvernarea. Liderii social democrați cer schimbări clare în interiorul coaliției, iar în lipsa unui acord iau în calcul retragerea de la guvernare.

Știre inițială: Guvernul Bolojan pregătește concedieri masive

Simulările arată că, în scenariul reducerilor de personal, ar putea dispărea în jur de 13.000 de posturi. În administrația centrală, toate ministerele ar urma să reducă cheltuielile cu salariile cu același procent. Pe fondul acestor măsuri, tensiunile din coaliție cresc.

PSD continuă consultările cu primarii din întreaga țară pentru a decide dacă rămâne sau nu la guvernare, în timp ce PNL are programată o ședință de urgență la ora 17. Ambele partide intră astfel într-o zi cu miză ridicată, în care trebuie stabilit dacă proiectul de reformă va fi adoptat în forma actuală sau dacă va suferi noi modificări.

PSD se gândește să iasă de la guvernare

Rămâne de văzut dacă liderii coaliției vor ajunge astăzi la un acord sau dacă discuțiile se vor prelungi, în contextul presiunilor interne și al nemulțumirilor tot mai vizibile din teritoriu. Social-democrații au anunțat că vor comunica o decizie privind rămânerea la guvernare după finalizarea consultărilor interne.