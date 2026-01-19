„Am spus în repetate rânduri că o să propun coaliției, în marja legii bugetului, adică în perioada imediat următoare, un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum am avut și anul anterior.

Am avut un sprijin de 800 lei în două tranșe: 400 în aprilie și 400 în decembrie, pentru un număr aproximativ de 2 milioane de beneficiari.

Este o discuție care trebuie avută cu colegialitate și cu bună-credință în coaliție. Dacă nu ne înțelegem, va trebui avută discuția în spațiul public.

Faptul că guvernul Bolojan a înghețat, din pachetul 1, creșterea pensiilor, asta a afectat și era de între­văzut că va afecta mai ales pensionarii cu venituri mici, pentru că inflația se simte în primul rând la ei, din păcate.”, a declarat Florin Manole la un post TV.