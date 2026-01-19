Data la care se prăznuiesc moșii de iarnă în 2026 a fost stabilită de către Biserica Ortodoxă pentru ziua de 14 februarie, când sunt cinstiți toți cei care au plecat dintre noi și când este bine să mergem la slujbele de pomenire de la biserică.

Moșii de iarnă 2026, sâmbăta închinată morților

Anul acesta, moșii de iarnă vor fi pomeniți cu o săptămână înainte de a intra în Postul cel mare al Paștelui. Așadar, moșii de iarnă sau sâmbăta morților de iarnă, din data de 14 februarie, a fost stabilită chiar înainte de duminica în care se lasă sec de carne, după care urmează săptămâna brânzei și se intră în Postul Paștelui.

Aceasta este tradiția bisericească din fiecare an. Moșii de iarnă se țin înainte de Lăsata secului de carne. Biserica a rânduit în fiecare anotimp o sâmbătă anume pentru a ne cinsti moșii și străbunii plecați pe lumea cealaltă. Sâmbăta este ziua în care Iisus a stat în mormânt cu trupul, dar sufletul lui se crede că a plecat în lumea cealaltă, în gheena iadului, pentru a salva sufletele celor care s-au pocăit.

Anul acesta, prima sâmbătă închinată morților va fi data de 14 februarie, care are în popor o mulțime de tradiții și obiceiuri.