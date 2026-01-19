Mesajul vine în contextul în care autoritățile spaniole continuă operațiunile de salvare și identificare a victimelor, iar bilanțul tragediei este în creștere.

„Am fost profund întristat de tragic accident feroviar care a curmat atâtea vieți în Spania. Le doresc tuturor celor răniți o recuperare completă. Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor și de cei dragi lor în aceste momente dificile. Transmit sincere condoleanțe Majestății Sale Regele și poporului spaniol,” a scris șeful statului pe X.

I was profoundly saddened by the tragic train accident that took so many lives in Spain. I wish all those who were wounded a full recovery. My thoughts and prayers are with the families of the victims and their loved ones during these difficult moments. I offer my heartfelt… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) January 19, 2026

La ora transmiterii mesajului, Ministerul român al Afacerilor Externe nu avea informații că printre victimele tragediei s-ar afla și cetățeni români.