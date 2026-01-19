Nicușor Dan, mesaj de condoleanțe după tragedia feroviară din Spania, în care și-au pierdut viața cel puțin 39 de oameni

Nicusor Dan (Inquam Photos)
Președintele Nicușor Dan a reacționat luni dimineață după gravul accident feroviar din Spania, unde zeci de oameni au murit și sute au fost răniți. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șeful statului și-a exprimat compasiunea față de victime și solidaritatea cu autoritățile spaniole.

Mesajul vine în contextul în care autoritățile spaniole continuă operațiunile de salvare și identificare a victimelor, iar bilanțul tragediei este în creștere.

„Am fost profund întristat de tragic accident feroviar care a curmat atâtea vieți în Spania. Le doresc tuturor celor răniți o recuperare completă. Gândurile și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor și de cei dragi lor în aceste momente dificile. Transmit sincere condoleanțe Majestății Sale Regele și poporului spaniol,” a scris șeful statului pe X.

La ora transmiterii mesajului, Ministerul român al Afacerilor Externe nu avea informații că printre victimele tragediei s-ar afla și cetățeni români. 