În prima zi, se montează gardurile metalice de protecție și barierele de acces, iar muncitorii efectuează măsurători și trasări. Panoul de șantier va fi amplasat în zonă pentru informarea publicului.

Demolarea propriu-zisă va începe etapizat în următoarele săptămâni, după lucrări de punere în siguranță și mutarea unor rețele de utilități.

Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook „Noul Stadion Dinamo”, procesul de demolare va începe din zona Rotondei, va continua cu zona fântânilor, tribuna a II-a, nocturna și peluza nord.

În paralel, se vor executa lucrări de relocare a rețelelor de termoficare, de consolidare a terenului și de pregătire pentru fundația viitoarei construcții.

Noua arenă Dinamo va include, pe lângă tribune acoperite integral, spații pentru antrenamente, centre de recuperare, cazare, zone VIP, spații expoziționale și o parcare pentru aproximativ 200 de locuri. Termenul estimat de finalizare a proiectului este anul 2029.

Eveniment simbolic pentru fani

Marți, 20 ianuarie, de la ora 12:00, fanii echipei Dinamo sunt invitați la un eveniment simbolic dedicat despărțirii de vechiul stadion.

În cadrul întâlnirii, suporterii vor putea vizita zona stadionului și vor primi o mică amintire din vechea arenă, ca semn al legăturii dintre generațiile de suporteri și istoria clubului.