„Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult. Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară. Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor”, a declarat Marica pentru gsp.ro.

Fostul internațional a explicat că întreținerea gazonului în condiții optime este esențială pentru filosofía de joc a echipei, care se bazează pe posesie și construcție.

„Întotdeauna am căutat la Farul să jucăm pe un teren bun, pentru că principala noastră calitate e posesia. Aceste lucruri nu ar fi posibile decât pe un gazon bun”, a spus Marica.

Campionatul reîncepe în plină sezon rece

Campionatul se reia peste trei zile, pe ger și ninsori abundente. Conducerea Farului speră totuși ca suprafața de joc de la Ovidiu să rămână practicabilă.

„Avem încălzire, nu este zăpadă pe teren. Cumva sperăm să fie în parametri. Acum, sigur, cât o să reușim...”, a precizat Ciprian Marica.