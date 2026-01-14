Facturi uriașe la Farul Constanța. Gică Hagi, obligat să plătească sume „de domeniul fantasticului”

Farul Constanța, clubul patronat de Gică Hagi, se confruntă cu cheltuieli uriașe de întreținere în plin sezon rece. Ciprian Marica, acționar minoritar al clubului, a dezvăluit că facturile la gaze pot ajunge chiar și la 100.000 de euro pe lună, în special din cauza costurilor generate de sistemul de încălzire al bazei sportive și al gazonului.

„Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult. Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară. Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor”, a declarat Marica pentru gsp.ro.

Fostul internațional a explicat că întreținerea gazonului în condiții optime este esențială pentru filosofía de joc a echipei, care se bazează pe posesie și construcție.

„Întotdeauna am căutat la Farul să jucăm pe un teren bun, pentru că principala noastră calitate e posesia. Aceste lucruri nu ar fi posibile decât pe un gazon bun”, a spus Marica.

Campionatul reîncepe în plină sezon rece

Campionatul se reia peste trei zile, pe ger și ninsori abundente. Conducerea Farului speră totuși ca suprafața de joc de la Ovidiu să rămână practicabilă.

„Avem încălzire, nu este zăpadă pe teren. Cumva sperăm să fie în parametri. Acum, sigur, cât o să reușim...”, a precizat Ciprian Marica.